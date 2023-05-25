Шойгу: РФ и Белоруссия укрепляют оборонное пространство с учетом военно-политической обстановки

Министр обороны заявил о тесном взаимодействии в военно-технической сфере и кооперации военно-промышленных комплексов.

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Россия и Белоруссия продолжают укреплять единое оборонное пространство с учетом военно-политической обстановки. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Глава российского ведомства отметил, что две страны проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск.

«С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей... Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов», - заявил Шойгу.

Напомним, 25 мая Шойгу прибыл в Минск, где проходит заседание глав оборонных ведомств стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что в ходе мероприятия министры обсудят региональные вызовы и угрозы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.