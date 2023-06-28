Найден потерявшийся в тайге в Амурской области мальчик
Его обнаружили в труднодоступной местности в лесу Архаринского муниципального округа.
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Потерявшегося в тайге в Амурской области школьника нашли живым. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Мальчика обнаружили в лесу Архаринского муниципального округа. Он находился в труднодоступной местности
Напомним, ребенок потерялся накануне. Школьник отстал от отца и брата в лесу. Поискам мальчика занимались поисковики, полицейские, охотники, кинологи и сотрудники МЧС.
Был задействован даже вертолет Ми-8. Его направили на место поисковой операции из Хабаровска.