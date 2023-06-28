Участник СВО нашел и поблагодарил школьника, написавшего ему письмо на передовую

Весточку с Родины Валерий Ермолаев хранил у себя до самого возвращения домой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Йошкар-Оле участник специальной операции пришел в школу, чтобы найти и поблагодарить ученика, письмо которого попало к нему на передовую. Весточку с Родины Валерий Ермолаев хранил у себя до самого возвращения домой.

Мужчина рассказал, что в какой-то момент в его подразделение доставили продукты и вещи, собранные школьниками. Там было и письмо. Оказалось, что его написал ученик из родного региона.

Отправившись домой в отпуск, Валерий нашел автора письма. Им оказался десятилетний мальчик. Мужчина поблагодарил ребенка и вручил сладкий подарок.

Военнослужащий говорит, что подобные письма поддерживают дух даже в самые тяжелые моменты.

Напомним, ранее Минобороны России рассказывало, как православные священники в зоне специальной операции помогают военнослужащим выполнять поставленные задачи. Они сохраняют мир и душевное спокойствие, а также поднимают дух бойцов.

Священники помогают бойцам приобщиться к церковным таинствам. Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру.