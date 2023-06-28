«Известия»: продукты с истекающим сроком годности предложили вывести из-под НДС

Предложено отменить налог на продукты, которые магазины будут отдавать населению бесплатно.

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В России предложили отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на бутилированную воду и продукты с истекающим сроком годности, которые магазины будут отдавать населению бесплатно. Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс подготовила ЛДПР. Инициативу поддержали профильные комитеты Госдумы и ритейлеры. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство.

Напомним, сегодня в ГД РФ рассмотрят в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Согласно ему, единоразовый сбор нужно будет уплатить до 28 января 2024 года.

Предполагается, что ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.