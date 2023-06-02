Армия Бойцы ВДВ высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили мост во вражеском тылу Артиллеристы-десантники заняли позицию, подготовили высокоточный боеприпас «Краснополь» и первым же выстрелом уничтожили цель. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ивановские и костромские десантники, совместно с расчетом беспилотника «Орлан-30» уничтожили мост во вражеском тылу в зоне спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ. Военнослужащие использовали гаубицы «Мста-Б» и высокоточные боеприпасы «Краснополь». «Данный тип боеприпасов применяется, как правило, по неподвижным целям, по танкам или взводно-опорным пунктам, по серьезным укреплениям, которые необходимо уничтожить именно точным огнем. Они всегда в наличии. Если цель приходит, то мы готовы отработать», - рассказал командир взвода, старший офицер батареи с позывным «Кама». В ходе выполнения боевой задачи мост, по которому боевики Зеленского получали подкрепление, был уничтожен. Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением современного комплекса «Орлан-30» с лазерным наведением. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика