МО РФ показало видео с уничтожением украинской бронетехники российскими вертолетами
Неприятельская бронетехника была уничтожена на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинской бронетехники.
Вражеские танки и другую бронетехнику обнаружили экипажи российских вертолетов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
После этого, как заявили в МО РФ, враг был уничтожен при помощи управляемых ракет.
Ранее сообщалось, что снайперы Центрального военного округа поддержали огнем штурм украинского опорного пункта на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.