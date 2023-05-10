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Блинкен заявил, что США используют ИИ для контроля за российскими СМИ

Вероника Волосунова
09:03 10.05.2023
Он также сообщил о работе с представителями научно-образовательной сферы для определения фейков, создаваемых якобы чат-ботами из России.
Блинкен заявил, что США используют ИИ для контроля за российскими СМИ
© Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Госдепе США начали использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы проверять российский информационный контент на дезинформацию. Об этом сообщает «360».

Блинкен рассказал о неком агрегаторе контента, которые работает при поддержке искусственного интеллекта.

«Мы начали проверять российский онлайн-контент по всему миру для продвижения цифровой грамотности и независимых медиа-ресурсов, чтобы пресечь распространение дезинформации со стороны России», - заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, для выявления фейковых текстов, которые якобы генерируют российские чат-боты, США также сотрудничают с представителями научно-образовательной сферы.

Ранее сотрудника Пентагона «до смерти напугал» чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Как уточняет Breaking Defence, его встревожило неумение нейросети считывать контекст, в то время как общаться она может бегло и авторитетно.

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