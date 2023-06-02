В стране и мире В Брянской области обстреляли два села, горят жилые дома Дмитрий Трунов Пострадавших нет. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты обстреляли село Новая Погощь в Суземском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, но горит жилой двухквартирный дом. В Стародубском муниципальном округе обстреляли село Ломаковка. Там тоже никто не пострадал, загорелся жилой дом. Экстренные службы работают на месте, добавил глава региона. Накануне украинские боевики провели массированный обстрел города Шебекино в Белгородской области. Не меньше 11 человек пострадало, многие местные жители приняли решение эвакуироваться. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами. Экспертное мнение и аналитика