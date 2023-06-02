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В Брянской области обстреляли два села, горят жилые дома

Дмитрий Трунов
08:25 02.06.2023
Пострадавших нет.
В Брянской области обстреляли два села, горят жилые дома
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Украинские националисты обстреляли село Новая Погощь в Суземском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, но горит жилой двухквартирный дом.

В Стародубском муниципальном округе обстреляли село Ломаковка. Там тоже никто не пострадал, загорелся жилой дом.

Экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.

Накануне украинские боевики провели массированный обстрел города Шебекино в Белгородской области. Не меньше 11 человек пострадало, многие местные жители приняли решение эвакуироваться. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами.

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