Спорт Спорт Спорт

Около 180 россиян могут выступить на Олимпийских играх 2024 года

Дмитрий Трунов
17:37 02.05.2023
Спортсмены из России точно не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в восьми командных видах спорта.
Около 180 россиян могут выступить на Олимпийских играх 2024 года
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, при условии что россиян допустят и что атлеты пройдут отбор. Об этом во вторник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на совещании Владимира Путина с правительством.

Россия должна продолжать диалог с международными спортивными организациями и отстаивать свои интересы с помощью дружественных стран, сказал министр.

По словам Матыцина, международные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта выступили за участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Еще девять организаций пока не сформулировали свои критерии допуска к соревнованиям, сообщает ТАСС. В 18 видах спорта россияне пока не допущены, но еще сохраняют возможность принять участие в соревнованиях.

Спортсмены из России точно не смогут выступить на Играх-2024 в восьми командных видах спорта. В их числе - баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. К тому же существуют риски не пройти квалификационные турниры в недружественных странах - например, при отказе в визовой поддержке и во въезде.

Ранее российские атлеты выступили под национальным флагом на V Боливарианских играх в Венесуэле. Россияне боролись за награды в семи видах спорта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 В стране и мире
В МИД РФ выразили Польше протест в связи с захватом школы в российском посольстве
17:33 В стране и мире
В правящей партии Грузии сравнили с харакири санкции против России
17:21 В стране и мире
IBM планирует заменить часть сотрудников искусственным интеллектом
16:41 В стране и мире
Задержаны диверсанты, устроившие взрыв у подъезда полицейского в Мелитополе
13:01 ОПК
Видео
Шойгу: в ВС РФ поставлено достаточно боеприпасов для эффективного огневого поражения врага
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.