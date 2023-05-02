Около 180 россиян могут выступить на Олимпийских играх 2024 года

Спортсмены из России точно не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в восьми командных видах спорта.

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Около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, при условии что россиян допустят и что атлеты пройдут отбор. Об этом во вторник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на совещании Владимира Путина с правительством.

Россия должна продолжать диалог с международными спортивными организациями и отстаивать свои интересы с помощью дружественных стран, сказал министр.

По словам Матыцина, международные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта выступили за участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Еще девять организаций пока не сформулировали свои критерии допуска к соревнованиям, сообщает ТАСС. В 18 видах спорта россияне пока не допущены, но еще сохраняют возможность принять участие в соревнованиях.

Спортсмены из России точно не смогут выступить на Играх-2024 в восьми командных видах спорта. В их числе - баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. К тому же существуют риски не пройти квалификационные турниры в недружественных странах - например, при отказе в визовой поддержке и во въезде.

Ранее российские атлеты выступили под национальным флагом на V Боливарианских играх в Венесуэле. Россияне боролись за награды в семи видах спорта.