Бойцы ЗВО получили награды за уничтожение минометных расчетов ДРГ, которая пыталась прорваться на территорию РФ

Офицеры командования группировкой поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие Западного военного округа получили ордена и медали бойцам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевского режима на гражданское население, сообщает Минобороны России.

Бойцы и офицеры группировки войск «Запад», участвующие в прикрытии госграницы, получили государственные и ведомственные награды на боевых позициях.

Отличившимся при отражении атак на границу вручили Орден Мужества, медали «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «Участнику специальной военной операции».

Один из награжденных, командир мотострелкового батальона с позывным «Рубин», рассказал об уничтожении расчетов кочующих минометов, которые в составе диверсионной группы пытались прорваться на российскую территорию.

«Противник действовал двумя минометными расчетами в составе ДРГ. Вместе с бойцами из танкового взвода уничтожили два минометных расчета и диверсионно-разведывательную группу противника», - рассказал командир мотострелкового батальона, удостоившийся Ордена Мужества.

Ранее в зоне спецоперации наградили за героизм артиллеристов гвардейского полка ЦВО. Бойцы выполняют задачи по уничтожению противника, разведке, тыловому обеспечению артиллерийских подразделений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.