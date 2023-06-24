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Артиллеристов гвардейского полка ЦВО наградили за героизм в зоне спецоперации

06:04 24.06.2023
Гвардейский полк в зоне спецоперации занимается задачами по уничтожению противника и его разведке и тыловым обеспечением артиллерийских подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В зоне проведения спецоперации вручили государственные и ведомственные награды артиллеристам гвардейского полка Центрального военного округа (ЦВО).

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ награждение проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач проводится непосредственно в местах проведения боевых действий. Вручение наград провело командование ЦВО.

Бойцы были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия», «Воинскую доблесть». Вместе с тем военнослужащим были присвоены воинские звания на ступень выше занимаемой должности.

«Полк на протяжении всей специальной военной операции выполняет ряд задач по уничтожению противника, по разведке противника, ну и по тыловому обеспечению артиллерийских подразделений. Сегодня я лично награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами за ведение разведки противника и дальнейшего его уничтожения», - сообщил командир батареи с позывным Шунут.

Награды получили военнослужащие артиллерийской разведки и материально-технического обеспечения артиллерийского полка, помимо расчетов.

Накануне в Москве состоялось награждение отцов, дети которых проявили мужество в боевых действиях в зоне спецоперации. Награждение прошло в Госдуме РФ. Медаль «Отец солдата» учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России» 9 мая 2023 года. Ими прямо на передовой уже наградили несколько десятков тех, кто и сейчас вместе со своими сыновьями в зоне СВО выполняют боевые задачи.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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