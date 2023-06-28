Волонтеры в Краснодаре показали, как печатают на 3D-принтере стабилизаторы для сброса боеприпасов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Краснодарские волонтеры помогают участникам специальной военной операции не только продуктами и вещами - здесь готовят стабилизаторы для сброса осколочных боеприпасов. Крепятся они на квадрокоптеры, а вот создаются в небольшом помещении на 3D-принтерах. Печать идет практически круглосуточно.

«Сброс - достаточно сложное электронное устройство. Внутри он содержит контроллер, которым управляют, свое собственное программное обеспечение и так далее», - рассказал IT-специалист Алексей.

Такой сброс может нести на себе два гранатометных выстрела и ручную гранату. Делают здесь и корпуса боеприпасов. Причем на любой вкус: и для поражения легкобронированной техники, для ударов побольше - 82-миллиметровые. А уже «начинку» добавляют сами бойцы. Объемы производства немаленькие: каждый месяц на передовую отправляют десятки тысяч «хвостовиков» и около тысячи «сбросников». Широкая и география помощи - бойцам спецоперации помогают всей страной.

«Основная часть для систем сброса производится здесь, в Краснодаре, также по всей стране существует множество волонтеров, которые нам помогают и отправляли нам комплектующие. Цех работает и существует в основном только на народные пожертвования благодаря неравнодушным людям. Кто-то складывается по 100 рублей, кто-то - по миллиону», - поделилась специалист по связям с общественностью волонтерского сообщества Анна Карпова.

А в другом цехе развернулось производство элементов экипировки. Изготавливают здесь и специальные стропы для эвакуации раненых с поля боя и тактические носилки-сети. За швейными машинками – волонтеры, объединенные общим желанием помочь нашим бойцам.

«У меня сын в Крыму, 43 года будет в этом году, трое сыновей дома. Надо. Если не мы, то кто? Не знаю», - сказала волонтер Марина Крючкова.

Это сейчас здесь - почти десяток швейных машин и четкое разграничение обязанностей: одни вшивают замки и пуговицы, другие - занимаются фасовкой готовых изделий и распределением партий к отправке. А начинали волонтеры с одной машинки и лишь приблизительного понимания, как раскроить ткань и быстрее из нее сделать нужную вещь. В первых партиях были аптечки, но даже такую простую вещь смогли изготовить не сразу.

Аптечка в полевых условиях должна быть в первую очередь удобной: емкая, можно быстро сорвать с пояса и достать лекарства. Первый образец по таким параметрам не подошел - слишком долго открывать. Спустя несколько кроек волонтеры пришли к конечному варианту.

В зону проведения СВО отправляют и плащ-палатки, комплекты одежды, камуфляж - все собственного производства. В такой работе важен каждый нюанс.

«Это большой такой настоящий спальник армейский, как одеяло. Он должен быть не коконом, должен раскладываться в зависимости от обстоятельств. Та же молния, если ты ее слишком близко пришьешь, в решающий момент она может не открыться», - отметила организатор Наталья Батраева.

Плетут здесь и маскировочные сети. И вот тут на помощь хрупким женщинам приходит грубая мужская сила.

«Чтобы эти ленты получить из рулона, - а идет он поставщиком в таких вот рулонах - ткани, их надо нарезать на ленты. Здесь решили делать так: стабильным ножом нарезать по разметке», - рассказал волонтер Алексей Кириченко.

В другом цеху собирают продовольственные наборы: сухие борщи, каши, разнообразные супы. Здесь встречаешь самых юных помощников: они чистят овощи, нарезают хлеб на сухари.

«Нам передают неравнодушные граждане фрукты, овощи, зелень. Мы это все сушим в сушилочках. Потом из этого собираем различные продукты сухие, сухие наборы. Каши мы собираем: тыквенная с рисом, тыквенная с пшенкой», - сказала волонтер Юлия.

Но главное - не только вкусно, но и быстро. Такие продуктовые наборы очень просто приготовить.

«Наливается 5 литров воды. Что входит в борщ: морковка, лук, картошка, капуста, зелень, прикладываем сюда томатную пасту всегда ребятам, чтобы они в конце добавили. В конце борщ высыпаем в кастрюлю. Также это делают ребята. Он варится у нас 20 минут. Через 20 минут борщ на пятерых человек готов», - объяснила волонтер Светлана.

Между волонтерами и бойцами - сотни километров. Но расстояние не помеха для достижения общей цели - скорейшей победы.

Ранее «Звезда» рассказала, как волонтеры в Мурманской области организовали производство для нужд СВО. Мастера отправляют военнослужащим в зону спецоперации маскировочные сети, печи и готовые обеды.