Волонтеры в Мурманской области организовали производство для нужд СВО

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Волонтеры в Мурманской области помогают бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Пока одни своими руками плетут маскировочные сети, другие изготавливают печки-буржуйки и тщательно продумывают меню. Сухие каши и супы делают исключительно из натуральных продуктов, чтобы еду по вкусу было не отличить от домашней.

Своих мастериц, да и себя тоже, Алена Лисенкина называет паучками. Ведь каждый день они плетут маскировочные сети. Только за три месяца, по самым скромным подсчетам, отправили в зону СВО больше тысячи квадратных метров маскировочной паутины. Изделия качественные, а попадания в цвет под окраску местности настолько точные, что теперь уже поступают заказы. Сто сетей ждет арктическая бригада. Чуть меньше надо бойцам из Калининграда и Луги. У Алены самой супруг девятый месяц в зоне спецоперации. Она понимает, насколько важен, даже маленький вклад для общей победы.

«Каждая ленточка вплетается с огромным чувством любви. Мы все понимаем, зачем мы это делаем. Сеть - это, по сути, оберег. Все, кто здесь это делает, кто-то с молитвой, кто-то со своими мыслями, но все с добром. Каждый приходит и говорит: "Наши мальчики там, как бы их защитить". Маскировочные сети - это и есть защита», - сказала волонтер Алена Лисенкина.

Не в стороне и совсем юные помощники - студенты колледжа. Полгода назад они создали специальные бригады и взялись за сварочные аппараты. В начале не обошлось без брака. Первые самодельные обогреватели выходили комом, их тут же отправляли в утиль. Зато теперь парни называют себя не иначе, как печных дел мастерами, а свой труд, с долей юмора, - выполнением Госзаказа.

Александр Бруй, будущий судоремонтник, за станками проводит 6-8 часов. И это после занятий, в свободное время. Кроит, гнет, сваривает будущие печки. Для него это хорошая практика, Саша набивает руку. Но больше работает по зову сердца - «буржуйки», сделанные его руками, обязательно согреют тех, кто сейчас на защите страны.

«Где-то в январе мы начали работы и под конец января-февраля освоились, процесс набрал автоматизацию, все запахало, действительно, как на заводе», - признался студент Мурманского индустриального колледжа Александр Бруй.

А эти северянки уже вышли на промышленные масштабы. «Старшие дочери мясника» - так они именуют свою негласную фабрику. На сегодня приготовлено 16 тысяч порций сухих каш и супов. Сейчас фасуют рассольник. Меню пестрит названиями: борщ, куриный суп, харчо. Все натуральное и почти не требует варки.

«Самое главное - делать все с любовью. Мы отправляем туда не просто супы, мы отправляем туда частичку своей души», - отметила волонтер Ольга Гармаш.

Сушка в этом деле всему голова. Продукты должны хрустеть. Только в этом случае они теряют 90% массы. И уже сублимированные весят всего несколько граммов. Это важно для тех, кто на передовой. Но еще важнее то, что еда, как за семейным столом, - горячая, вкусная и сытная. Для этих тружениц тыла лучшая похвала - слова бойцов: «Спасибо, как дома».