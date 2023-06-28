Украинские боевики выпустили по Донецку больше 130 снарядов за сутки

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Совместный центр контроля и координации ДНР зарегистрировал 25 обстрелов Донецка во вторник 27 июня. Украинские боевики выпустили по городу около 130 снарядов. Большая часть из них - калибра 155 мм, были также и 152-миллиметровые.

Под удары попали Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Кроме того, вечером по населенным пунктам Нелеповка - Горловка был нанесен удар 12 ракетами из ракетных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что украинские националисты нанесли ракетный удар по Лисичанску предположительно из РСЗО HIMARS.