Косовские СМИ сообщили о задержании сына Вучича

По данным телеканала Kohavision, Данило Вучича задержали в селе Труде на съезде с трассы.

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Сотрудники полиции Косово, вероятно, задержали сына сербского президента Александра Вучича. Как сообщает косовский телеканал Kohavision, инцидент с Данило Вучичем произошел в селе Труде на съезде с трассы.

«Косовская полиция задержала Данило, сына президента Сербии Александра Вучича», - говорится в сообщении телеканала.

Причины задержания 25-летнего сына сербского лидера не уточняются.

Отмечается, что на Вучиче-младшем, который посетил храм в косовской Грачанице на празднике Видовдан, была надета футболка с надписью «Нельзя сдаваться». Таким образом Данило хотел выразить поддержку соотечественникам в Косово, которые страдают от репрессий Приштины.

Ранее в Приштине приняли решение запретить въезд автомобилям с сербскими номерами на территорию Косово. На такой шаг местные власти решили пойти после того, как в Сербии полицейские задержали трех спецназовцев непризнанной республики. В Белграде их называют «террористами Курти».