Власти Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами

Такое решение было принято после задержания в Сербии троих спецназовцев непризнанной республики.

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В Приштине решили запретить въезд автомобилям с сербскими номерами на территорию Косова. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь правительства непризнанной республики Перпарим Криезиу.

На такой шаг власти Косова решили пойти после того, как в Сербии полицейские задержали трех спецназовцев непризнанной республики, сообщает RT. В Белграде их называют «террористами Курти».

Напомним, в прошлом году уже обострялся конфликт, когда Приштина потребовала от косовских сербов поменять старые автомобильные номера на местные. В знак протеста люди возвели баррикады, после чего власти непризнанной республики отложили введение новых правил.

В ноябре было достигнуто соглашение в вопросе сербских номеров, чтобы избежать эскалации конфликта. В соответствии с договоренностью, Белград прекратит выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Приштина откажется от попыток перерегистрировать машины с сербскими номерами.