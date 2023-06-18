Раскопать «Гражданскую войну»: какие предметы нашли в Челябинске на месте строительства дома

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В Челябинске на месте строительства будущего жилого дома археологи обнаружили находки, датирующиеся разными периодами - от 18-го до начала 20 века. Во время раскопок достали пушечные ядра, патроны, фарфор и фигурки. Также были найдены личные вещи, предположительно, участников Гражданской войны. Причем сюда они, по всей видимости, собирались вернуться: все бережно убрано. Оставили даже украшения и казачий кинжал.

«Разнообразные предметы быта, ядро, фрагмент изразца, нательный крестик, монета 1800 года 2 копейки, еще монеты, кольцо, аптечный флакончик "провизор Остроумов, Москва"», - рассказал начальник группы археологов Кирилл Гальцов.

Лежали в земле и погоны прапорщика царской армии. Пока можно только догадываться, что же происходило в прошлом.

«Судя по всему, человек надеялся, что он еще вернется, что то неспокойное время пройдет, все вернется на круги своя, и он воспользуется этими погонами, вещами, предметами, которые были спрятаны», - поделился научный сотрудник, археолог Олег Бытковский.

Откопать удалось и пуговицы с военных мундиров.

«Одну пуговичку нашли, там был изображен двуглавый орел. На этой пуговичке, если я не ошибаюсь, изображена какая-то колонна. Если относилась к военному мундиру, это тоже интересно, это жизнь, это быт людей», - сказал археолог Владимир Деркач.

Следующий этап - помочь ценным находкам «заговорить», то есть бережно их очистить. Касается это даже стен бывших зданий. Изучают археологи и геодезисты каждый камушек.

«Один из элементов - это кирпич с клеймом. По этому клейму можно в дальнейшем исследовать при помощи архивных уже данных, если таковые имеются, где был произведен данный кирпич, откуда был завезен», - заявил геодезист Евгений Макиевский.

Строительные работы на участке пока «заморожены». В ближайшие три месяца археологам предстоит установить происхождение каждой из находок, а также то, что происходило на этом месте в начале 20-го века. И тогда, возможно, удастся раскрыть еще одну страницу в истории Челябинска, которая не сохранилась в документах. А самые ценные предметы станут экспонатами музея.

Ранее в экспедицию в Ленинградскую область отправились вологодские специалисты, которые ищут и находят останки погибших в годы Великой Отечественной бойцов и дарят надежду тем, кто спустя десятилетия еще не похоронил своих близких. Лес, где идут поисковые работы, - сплошное болото. Таким же он был 80 с лишним лет назад, когда в этом месте шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда.