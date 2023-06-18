Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Раскопать «Гражданскую войну»: какие предметы нашли в Челябинске на месте строительства дома

Алина Пчелинцева
11:11 18.06.2023
Археологи обнаружили пушечные ядра, патроны, фарфор, фигурки, а также личные вещи, предположительно, участников Гражданской войны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Челябинске на месте строительства будущего жилого дома археологи обнаружили находки, датирующиеся разными периодами - от 18-го до начала 20 века. Во время раскопок достали пушечные ядра, патроны, фарфор и фигурки. Также были найдены личные вещи, предположительно, участников Гражданской войны. Причем сюда они, по всей видимости, собирались вернуться: все бережно убрано. Оставили даже украшения и казачий кинжал.

«Разнообразные предметы быта, ядро, фрагмент изразца, нательный крестик, монета 1800 года 2 копейки, еще монеты, кольцо, аптечный флакончик "провизор Остроумов, Москва"», - рассказал начальник группы археологов Кирилл Гальцов.

Лежали в земле и погоны прапорщика царской армии. Пока можно только догадываться, что же происходило в прошлом.

«Судя по всему, человек надеялся, что он еще вернется, что то неспокойное время пройдет, все вернется на круги своя, и он воспользуется этими погонами, вещами, предметами, которые были спрятаны», - поделился научный сотрудник, археолог Олег Бытковский.

Откопать удалось и пуговицы с военных мундиров.

«Одну пуговичку нашли, там был изображен двуглавый орел. На этой пуговичке, если я не ошибаюсь, изображена какая-то колонна. Если относилась к военному мундиру, это тоже интересно, это жизнь, это быт людей», - сказал археолог Владимир Деркач.

Следующий этап - помочь ценным находкам «заговорить», то есть бережно их очистить. Касается это даже стен бывших зданий. Изучают археологи и геодезисты каждый камушек.

«Один из элементов - это кирпич с клеймом. По этому клейму можно в дальнейшем исследовать при помощи архивных уже данных, если таковые имеются, где был произведен данный кирпич, откуда был завезен», - заявил геодезист Евгений Макиевский.

Строительные работы на участке пока «заморожены». В ближайшие три месяца археологам предстоит установить происхождение каждой из находок, а также то, что происходило на этом месте в начале 20-го века. И тогда, возможно, удастся раскрыть еще одну страницу в истории Челябинска, которая не сохранилась в документах. А самые ценные предметы станут экспонатами музея.

Ранее в экспедицию в Ленинградскую область отправились вологодские специалисты, которые ищут и находят останки погибших в годы Великой Отечественной бойцов и дарят надежду тем, кто спустя десятилетия еще не похоронил своих близких. Лес, где идут поисковые работы, - сплошное болото. Таким же он был 80 с лишним лет назад, когда в этом месте шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:21 В стране и мире
Видео
Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане
11:36 В стране и мире
Украинские боевики разрушили эвакуационный пункт в Голой Пристани
11:02 В стране и мире
Путин допустил, что главком ВСУ Залужный может быть за границей Украины
08:59 В стране и мире
На село под Белгородом с беспилотника сбросили три взрывных устройства
08:29 В стране и мире
Видео
На Филиппинах паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море
Популярное
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.