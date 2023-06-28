На раскопках Херсонеса показали уникальный мавзолей, совмещающий склеп и беседку

На месте постоянно работают насосы - древнее городище на 2,5 метра ниже уровня моря, и если они остановятся хоть ненадолго, то место раскопок уйдет под воду.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На раскопках Херсонеса в Крыму археологи обнаружили древний мавзолей, амфоры и даже авиабомбы времен Великой Отечественной. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко показала, как проходят раскопки.

Одна из последних находок - каменная постройка. Специалисты уверяют, что это уникальный памятник античной культуры, хорошо сохранившийся «мавзолей». Сверху - ритуальная беседка, внизу - погребальный комплекс.

Экспедиция в Херсонес с самого начала стала вызовом для археологов. Работы, которые обычно ведутся десятилетиями, нужно было успеть выполнить за три года. Пришлось даже частично осушать территорию. Мешало море, уровень воды в котором за сотни лет вырос на четыре метра.

На месте постоянно работают насосы - древнее городище на 2,5 метра ниже уровня моря, и если они остановятся хоть ненадолго, то место раскопок уйдет под воду.

Общая площадь исследований на Херсонесе - 85 тысяч квадратных метров. Там где заканчиваются раскопки, начинается стройка. По соседству с археологами военные специалисты уже приступили к возведению корпусов будущего музейного комплекса. Совсем скоро здесь будет исторический парк - музейное пространство с особой атмосферой, в выставочными зонами под открытым небом.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Армении древнюю золотую гробницу с телами мужчины и женщины.