Премьер Эстонии пообещала сюрприз по членству Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите, который состоится в Вильнюсе в июле. С таким заявлением она выступила в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», - сказала Каллас.

Столтенберг ответил, что предвосхищать результаты преждевременно. В Вильнюсе примут решения по долгосрочной поддержке Украины, а также по укреплению политических связей блока с этой страной.

Ранее генсек НАТО говорил, что на июльском саммите Киев не получит приглашения присоединиться к альянсу. В середине месяца Столтенберг заявил, что Стокгольм выполнил все требования Анкары, чтобы стать членом блока, однако гарантии вступления Швеции отсутствуют.

В Кремле напоминали, что Россия проводит военную операцию в том числе для того, чтобы добиться неприсоединения Украины к НАТО.