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Политолог Михайлов: Зеленский делает шаги на ментальный разрыв народов Украины и РФ

Максим Крюков
17:00 28.06.2023
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил перенести празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Marcus Golejewski, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украинский президент Владимир Зеленский делает еще одни шаги на ментальный разрыв славянских народов, предлагая перенести празднование Рождества Христова. Такое заявление в разговоре со «Звездой» сделал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«На Украине активно продвигаются любые мероприятия, которые требуют разъединения между русскими и украинцами как единого народа, на почве веры, праздников - отмена Рождества и близость, в общем, к ценностям западного мира так называемого. Он (президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. ред.) делает еще одни шаги на ментальный разрыв наших двух народов», - сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что решения, которые принимает украинский лидер, не позволят избежать катастрофы киевского режима.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому Рождество в стране будут праздновать не 7 января, как это делают в России, а 25 декабря. Как отметил Зеленский, принятие этого законопроекта позволит отойти от российских традиций, а также укрепить украинское национальное единство так, как это понимает киевский режим. Кроме того, он предложил перенести День защитников и защитниц Отечества с 14 на 1 октября, а День украинской государственности - с 28 на 15 июля.

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