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В «Радар ммс» заявили, что беспилотники могут разгрузить дороги в ближайшем будущем

Андрей Аркадьев
14:03 22.06.2023
На МВМС-2023 «Радар ммс» представил беспилотник со взлетной массой 440 килограммов и полезной нагрузкой до 100 килограммов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев в беседе со «Звездой» рассказал об актуальности развития беспилотного транспорта.

«"Беспилотие" везде - и на воде, и в воздухе, и под водой, и на земле. Крайне актуальная задача сегодня - автоматизировать транспорт, уходить от человеческого фактора, рисков человеческого фактора. У нас в стране это тоже активно развивается», - сказал он на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня.

Анцев рассказал о развитии в нашей стране аэрологистики - доставке грузов по воздуху беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в настоящее время БПЛА выполняют задачи по мониторингу земной поверхности, ледовой разведке, экологическому мониторингу. Он констатировал, что у России есть зависимость от иностранных компонентов, но задачи по импортозамещению решаются.

«В ближайшем будущем беспилотники будут использоваться как транспорт, для перевозки людей, грузов. Они будут в повседневной жизни. Мы разгрузим дорожную инфраструктуру, переведем перевозку и доставку грузов и людей в воздушное пространство», - добавил Анцев.

На МВМС-2023 «Радар ммс» представил беспилотник вертолетного типа со взлетной массой 440 килограммов и полезной нагрузкой до 100 килограммов. Может использоваться для беспилотной аэродоставки грузов, ледовой аэроразведки, мониторинга обстановки в морских акваториях.

Ранее генеральный директор «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что на будущих подводных лодках появится система электродвижения, что приведет к кардинальному изменению их технических характеристик.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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