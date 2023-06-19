Польский генерал Скшипчак раскритиковал подготовку Украины к контрнаступлению

Он отметил, что в воздухе Россия заметно превосходит Украину.

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Бывший генерал Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предположил, с чем могут быть связаны неудачи украинской армии при попытке контрнаступления. По его словам, Киев плохо подготовил своих бойцов.

«То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо», - цитирует Скшипчака RT.

Также генерал отметил, что в воздухе российская армия превосходит украинскую.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в Киеве подтвердили данные о значительных потерях с украинской стороны в ходе контрнаступления. Он отметил, что каналов получения подобной информации у России очень много.