Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана Багери
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что переговоры прошли по телефону.
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.
Кроме этого, стороны обменялись мнениями относительно региональной безопасности и международной обстановки.
Также Шойгу и Багери подтвердили настрой на углубление диалога, а также развитие контактов в сфере обороны.
Ранее Сергей Шойгу встретился с коллегой из Республики Куба Альваро Лопесом Мьерой.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.