Армия Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана Багери Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. © Фото: MFA Russia, GlobalLookPress Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщает Минобороны России. Уточняется, что переговоры прошли по телефону. «Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении. Кроме этого, стороны обменялись мнениями относительно региональной безопасности и международной обстановки. Также Шойгу и Багери подтвердили настрой на углубление диалога, а также развитие контактов в сфере обороны. Ранее Сергей Шойгу встретился с коллегой из Республики Куба Альваро Лопесом Мьерой. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика