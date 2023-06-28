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Информационное контрнаступление: на форуме «Инженеры будущего-2023» обсудили противодействие Западу на фоне спецоперации

Ян Брацкий
02:02 28.06.2023
Участники дискуссии обсудили противодействие информационным войнам, пути получения достоверной информации, а также особенности работы российских СМИ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российским журналистам пора переходить в контратаку на фронтах информационной войны с Западом, формировать собственные смыслы и тематические блоки. В этом уверена телеведущая и журналист телерадиокомпании «Звезда» Наталия Метлина. Вместе с руководителем дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга Анной Шафран и другими спикерами она стала участницей дискуссии с представителями СМИ и медиа России на тему: «Информация как оружие в противостоянии с Западом». 

«Я думаю, нам пока еще, к сожалению, нужно учиться и учиться, как вести себя в информационной войне. Мы только сейчас начинаем понимать, что это самый тяжелый фронт. Здесь не сразу понимаешь, кто друг, а кто враг, нужно перепроверять все, что на тебя валится. В этом деле нужно не просто быть в обороне, а быть в наступлении. Мне кажется, что мы должны переходить в стадию информационного контрнаступления», - считает Метлина.

Сегодня на потребителя и журналистов обрушился огромный пласт информации. Не вся она достоверная и проверенная, напомнила Метлина. По мнению журналиста, соблюдение информационной гигиены в таких условиях выходит на первый план.

«Сейчас момент, когда люди начинают понимать, что нельзя верить всему, что пишут. Если ты чувствуешь за собой присутствие интеллекта, то должен понимать, что информацию нужно взвешивать из разных источников. Мы - журналисты, работаем опираясь на закон о СМИ, а есть огромное поле - блогосфера, где люди, не имеющие отношения к профессии, имеют миллионное количество подписчиков. Они не отвечают ни перед кем и несут, что угодно», - добавила Метлина.

В этих условиях необходимо сохранять спокойствие и продолжать работать в рамках четкого понимания целей и задач специальной военной операции на Донбассе, читать и анализировать западную прессу, считает она.

С Наталией Метлиной согласна руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» и ведущая Анна Шафран. По ее мнению, в современных геополитических условиях на первое место выходит целеполагание государства и его правильное понимание.

«Мы должны понимать, что мы защищаем. Мы не только должны это для себя определить, но и закрепить в основополагающих документах», - считает Шафран.

К настоящему моменту некоторый путь уже пройден. Приняты поправки в Конституцию РФ, президент подписал указ о Стратегии национальной безопасности. Совсем недавно была подписана Концепция внешней политики.

«Там очень четко вещи названы своими именами. Впервые в доктринальных документах Российской Федерации наша стана названа страной-цивилизацией. Россия XXI века - это евро-азиатская держава... Мы позиционируем себя как ту державу, которая отныне не может не обращать внимание на все то, что происходит вокруг. Потому что последние 30 лет мы закрывали глаза на очень многие серьезные вопросы. В итоге имеем кейс Украины и спецоперацию», - отметила Шафран.

Беседа с представителями СМИ и медиа стала одной из дискуссионных площадок Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2023». Мероприятие проходит в Тульской области с 25 июня по 2 июля. В содержательной части форума ожидается выступление более 500 спикеров-руководителей и специалистов холдингов и предприятий, научных организаций и компаний.

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