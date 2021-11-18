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Путин заявил о подготовке новой редакции концепции внешней политики России

Ян Брацкий
16:24 18.11.2021
Со слов главы государства, российская внешняя политика будет служить обеспечению благоприятных и безопасных условий для развития страны, решению масштабных социальных и экономических задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о подготовке новой редакции концепции внешней политики России. Этот документ станет дорожной картой для министерства иностранных дел и других ведомств. С таким заявлением глава государства выступил в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.

«Конкретные направления внешнеполитической и дипломатической работы в непростых реалиях мы зафиксируем в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. Этот документ, наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности, будет являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств», - заявил Путин.

В его слов, российская внешняя политика будет служить обеспечению максимально благоприятных и безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению уровня и качества жизни наших людей.

Исходя из этого, Россия остается привержена развитию дружеских, партнерских и конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями, будет участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, подчеркнул президент.

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