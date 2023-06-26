В Гидрометцентре спрогнозировали сильные дожди в нескольких регионах России

Также град и сильный ветер ожидаются в Челябинской области.

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Сегодня и во вторник сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Также завтра сильный дождь с грозой возможен в Краснодарском и Ставропольском краях. Ожидается ливень, крупный град, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду в Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Поволжье, Сибирь и на Урал придет аномальный холод. Там температура воздуха опустится ниже нормы на 4-6 градусов.

Отмечается, что пониженная температура воздуха продержится до середины недели.