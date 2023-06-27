Украинские боевики нанесли ракетный удар по Лисичанску
Предположительно националисты вели огонь из реактивных систем залпового огня HIMARS.
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Украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР. Предположительно националисты вели огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
По данным агентства, по городу выпустили несколько ракет. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет.
В минувшее воскресенье, 25 июня, в результате обстрела в Киевском районе Донецка погиб 18-летний парень и еще два человека получили ранения. Для удара по городу предположительно также использовалась РСЗО HIMARS.