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Политолог Рогулев рассказал, почему НАТО выгодно оставить Столтенберга

Максим Крюков
15:05 28.06.2023
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев заявил, что сейчас есть много кандидатов на пост генсека НАТО, однако многие из них не получают должной поддержки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, GlobalLookPress
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Для НАТО было бы выгоднее, чтобы действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг продолжил свою работу на данном посту. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Тут причин много. И мы обо всех причинах не знаем, но одна из них - общая ситуация для НАТО. И как с Украиной, и прочими конфликтами, которые имеют место. В этом плане вспоминается русская поговорка "коней на переправе не меняют". В этом плане, конечно, было бы для НАТО выгодней, если бы Столтенберг продолжил какое-то время свою деятельность», - сказал он.

Доктор исторических наук также поразмышлял о том, почему у Столтенберга нет желания остаться на текущей должности.

«Почему он не хочет - другой вопрос. У человека есть тихая заводь, ему предложили пост председателя Центрального банка Норвегии или что-то в этом роде. Он бы себе тихо мирно жил, рыбку ловил, по грибочки ходил, вел спокойную и сытую жизнь. А тут его заставляют выходить к микрофону. Он навоевался, что называется», - заявил эксперт.

По мнению Рогулева, в настоящее время есть много кандидатов на пост генсека НАТО, однако многие из них не получают должной поддержки.

Ранее норвежская газета Verdens Gang сообщила, что все страны-участницы НАТО поддержали решение попросить действующего генсека Североатлантического блока Йенса Столтенберга остаться на своем посту. Как отмечает издание, решение о продлении полномочий еще на год можно ожидать уже в ближайшие дни. Контракт Столтенберга истекает 1 октября этого года.

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