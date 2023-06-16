Мошенники придумали схему обмана россиян через рефинансирование кредитов

В итоге клиенты остаются с еще большими долговыми обязательствами.

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В ВТБ раскрыли новый метод мошенничества, рассказал РИА Новости заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников. Злоумышленники предлагают заемщикам рефинансировать кредиты банков на более выгодных условиях, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет.

С этого счета мошенники уводят деньги. В результате заемщик набирает новые кредиты, но старые погасить не может. В итоге клиенты остаются с еще большими долговыми обязательствами.

Такие схемы стали главной угрозой для клиентов банков, сказал Печатников. Они составляют более 70% хищений.

Ранее Банк России предупредил россиян о новой схеме мошенников с QR-кодами. Злоумышленники начали использовать QR-коды для кражи наличных денег.