Корвет «Резкий» сбил крылатую ракету «Москит» с помощью комплекса «Редут»

Одновременно с ЗРК огонь по цели вела 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190.

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Построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе корвет «Резкий» в ходе заводских ходовых испытаний сбил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету «Москит». Испытания корвета проводятся в Японском море.

Крылатая ракета была запущена с надводного корабля условного противника. Его роль исполнил ракетный катер «Р-20». С дистанции свыше 90 км катер выполнил пуск противокорабельной ракеты «Москит» в район, где находился корвет.

Военнослужащие радиотехнической боевой части «Резкого» вовремя обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение. Потом расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» уничтожил сверхзвуковую цель на безопасном для корабля расстоянии. Одновременно с ЗРК огонь по цели вела 100-милилметровая артиллерийская установка А-190.

Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Ранее «Звезда» сообщала, что новейший корвет «Резкий» прошел последний этап ходовых испытаний в Японском море. В ходе этих испытаний применялся противокорабельный ракетный комплекс «Уран».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.