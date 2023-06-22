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Новейший корвет «Резкий» с комплексом «Уран» прошел испытания в Японском море

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
06:26 22.06.2023
Противокорабельный комплекс «Уран» компактен и универсален, полная загрузка пусковой установки занимает 30 минут, а время развертывания - три. Его малогабаритные ракеты Х-35 способны уничтожить любую надводную цель, идущую со скоростью до 100 километров в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Японском море новейший корвет «Резкий» прошел последний этап ходовых испытаний. Он ударил по цели противокорабельным комплексом «Уран». Пуск состоялся в завершение оперативных учений сил Тихоокеанского флота.

Почти три недели моряки выполняли артиллерийские стрельбы, искали условные субмарины противника, в то время как экипажи палубных вертолетов отрабатывали патрулирование акватории. Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов наблюдал за масштабными маневрами с борта  одного из кораблей.

Морские учения начались со стрельбы корвета «Алдар Цыденжапов» из корабельной установки АК-190 по надводной цели в водах Тихого океана. В это же время боевые расчеты большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» были подняты по тревоге. По легенде, на поражение группировки ТОФ вылетела авиация условного противника. Боевой корабль выпустил тепловую завесу, которая создает ложные цели, отвлекая на себя ракеты неприятеля. 

На обнаружение и уничтожение условной цели у военных моряков - считанные минуты. Установка АК-100 наводится в направлении «противника» и в шести километрах от движущейся воздушной цели раздаются залпы артиллерийских орудий.

Уже на заключительном этапе морских учений силы ТОФ совершают развертывание в соседний район. Новейший корвет «Резкий», спущенный на воду в 2021 году, прошел финальные ходовые и заводские испытания перед вхождением в состав Тихоокеанского флота. Под крышкой ракетной шахты - противокорабельный комплекс «Уран». Была отточена точность поражения цели этим ударным кулаком на дистанции в 30 километров.

«Всего через несколько секунд крылатая ракета Х-35 "Уран" достигнет надводной цели. Сегодня она условная. В виде морского щита. Ракету, летящую на сверхмалых высотах, современным комплексам ПВО условного противника обнаружить, а уж тем более уничтожить практически невозможно», - рассказал корреспондент.

По сравнению с другими корабельными комплексами «Уран» компактен и универсален. Полная загрузка пусковой установки занимает 30 минут, а время развертывания - всего три минуты. Малогабаритные ракеты Х-35 способны уничтожить любую цель, идущую по воде со скоростью до 100 километров в час. При этом метео- и штормовые условия на результат стрельбы не повлияют.

Боевые корабли во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером «Варяг» - после проведения успешных морских стрельб возвратились в родную гавань, чтобы подготовиться к следующему дальнему походу. В оперативном учении приняли участие более 60 кораблей и судов обеспечения, морская авиация, а также береговые войска Тихоокеанского флота.

Накануне в Кронштадте прошел первый день Международного военно-морского салона. Обсуждалось будущее флота. В этом году в состав российского флота войдут 44 боевых корабля и судов обеспечения.

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