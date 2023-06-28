ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли попытки противника вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На Краснолиманском направлении подразделения при поддержке боевых бронированных машин 21-й и 42-й механизированной бригад ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции», - сообщил он.
После ударов российских артиллеристов противник отошел, понеся потери как в живой силе, так и в военной технике, добавил начальник пресс-центра. Украинские военные лишились двух боевых бронированных машин и двух пикапов, уточнил он.
Савчук рассказал и об успехах наших бойцов в ходе контрбатарейной борьбы. По его словам, подавлено более 30 позиций ствольной артиллерии и около 20 позиций минометов противника.
Между тем Минобороны показало видео с рассказом пленного украинца, который высоко оценил профессионализм и мотивацию российских военнослужащих.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.