Пленный украинец Серый рассказал, как психологи НАТО убеждали его убить как можно больше русских
Пленный украинец Виталий Серый рассказал о подготовке, которую он получил во Франции под руководством инструкторов НАТО. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.
«Наступление, штурмы, подготовка была. Медицину проходили, средства связи, работали с нами психологи. Говорили, мол, раз ты уже на войне, надо душить, убивать русских. Типа до конца, чем больше, тем лучше, быстрее все закончится. Стравливали друг с другом», - сказал он.
Однако знания и навыки, которые Виталий приобрел во Франции, не помогли. Столкнувшись с подразделением ВС РФ, украинцы сдались в плен. Пленный отметил профессионализм российских военнослужащих и высокую мотивацию.
«По-скотски поступили с нами, мы не штурмовая бригада. На выходах как таковых мы никогда не были. А нас отправили, как будто обученных специалистов с военным опытом. А 63-я бригада - это тыловая бригада», - добавил Серый.
Другой пленный рассказал, как на Украине мужчин хватают на улице и силой везут в военкомат.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.