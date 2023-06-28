Пленный украинец Серый рассказал, как психологи НАТО убеждали его убить как можно больше русских

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Виталий Серый рассказал о подготовке, которую он получил во Франции под руководством инструкторов НАТО. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.

«Наступление, штурмы, подготовка была. Медицину проходили, средства связи, работали с нами психологи. Говорили, мол, раз ты уже на войне, надо душить, убивать русских. Типа до конца, чем больше, тем лучше, быстрее все закончится. Стравливали друг с другом», - сказал он.

Однако знания и навыки, которые Виталий приобрел во Франции, не помогли. Столкнувшись с подразделением ВС РФ, украинцы сдались в плен. Пленный отметил профессионализм российских военнослужащих и высокую мотивацию.

«По-скотски поступили с нами, мы не штурмовая бригада. На выходах как таковых мы никогда не были. А нас отправили, как будто обученных специалистов с военным опытом. А 63-я бригада - это тыловая бригада», - добавил Серый.

Другой пленный рассказал, как на Украине мужчин хватают на улице и силой везут в военкомат.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.