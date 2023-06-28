Пленный Цыпин рассказал, как на Украине мужчин хватают на улице и силой везут в военкомат

В небольших населенных пунктах мобилизуют всех, кроме стариков и инвалидов, добавил он.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Михаил Цыпин рассказал, что в его стране мобилизуют силой, людей забирают с улиц и домов. Видео с рассказом публикует Минобороны России.

«Рано утром приехали и забрали. Кто не хотел идти, забирали насильно. На улицах вылавливали. Есть и постарше меня», - сказал он.

Михаил признался, что медкомиссию он толком не проходил, медики лишь справились о его самочувствии, но обследования не проводили. Мобилизовали в маленьких поселках всех, остались только инвалиды и старики. Мужчину отправили на передовую, где в первом же бою он вместе с сослуживцами был окружен российскими военными и сдался в плен.

«Все девять человек послали на передок, потому что не было людей. Вечером мы заступили, даже сутки не простояли, должны были нас утром поменять, но никто не поменял. Ваши ребята окружили, предложили сдаться в плен, мы сдались», - добавил Михаил.

Между тем, корреспондент Анатолий Бородкин в сюжете «Звезды» показал, как расчет буксируемой гаубицы Д-20 ведет боевую работу в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.