Участник спецоперации Кратос подтвердил настрой на уничтожение украинских боевиков
За отражение террористической атаки киевского режима Кратоса наградили медалью «Участнику специальной военной операции».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Кратос подтвердил свой настрой на уничтожение украинских боевиков. Видеозапись с комментарием пулеметчика с таким позывным предоставило Минобороны России.
«Настрой боевой, по-другому никак не может быть», - заявил Кратос.
В Минобороны России уточнили, что Кратос участвовал в ходе отражения террористической атаки киевского режима в отношении гражданского населения, за что и был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».
Также Кратос отметил, что вдохновляется боевым путем дедов, которые воевали с нацистами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.