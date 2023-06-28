Президент Литвы Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев

В украинской столице он встретится с Владимиром Зеленским.

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Литовский президент Гитанас Науседа сегодня из Гааги прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он намерен встретится с Владимиром Зеленским и обсудить повестку саммита НАТО, который состоится в предстоящем июле в Вильнюсе. Об этом сообщили в администрации главы прибалтийской страны.

Также Гитанас Науседа и Владимир Зеленский обсудят вопросы переговоров Украины о членстве в Евросоюзе, а также помощи ЕС Киеву. Кроме того, литовский президент собирается поучаствовать в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

Напомним, недавно Киев посетили лидеры африканских стран. В состав делегации вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда.

В ходе визита лидеры африканских стран указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость как можно скорее закончить вооруженный конфликт.