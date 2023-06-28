США согласовали вывоз из страны чартерным рейсом российских дипломатов

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Власти США согласовали выезд из страны дипломатов РФ на чартерном рейсе, сообщил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, в Вашингтоне надеются на такой же ответ со стороны России.

Миллер заявил, что Соединенные Штаты привержены принципу взаимности в отношениях с Москвой в том, что касается специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов. В Вашингтоне, по его словам, надеются, что Россия не будет закрывать транспортные каналы для американских дипломатов в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что направляющийся в Вашингтон авиалайнер заберет российских дипломатических работников, которым предписано покинуть Штаты после истечения трехлетнего срока пребывания.

По словам Захаровой, это не высылка дипломатов, а ограничения в работе, которые создает Вашингтон российским загранучреждениям.