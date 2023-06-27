Захарова сообщила, что российский борт летит в США за дипломатами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в настоящий момент российский борт направляется в Соединенные Штаты за дипломатами, передает RT.
Таким образом она отреагировала на сообщения в СМИ, которые, по словам Захаровой, «возбудились» по поводу самолета, летящего из Москвы в Вашингтон.
«Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимание на то, что сотрудников дипмиссий РФ из США не высылали - речь идет об ограничениях в работе, которые Вашингтон ввел для российских заграничных учреждений.
Ранее представитель российского дипломатического ведомства отмечала, что агрессивные шаги Соединенных Штатов Америки могут привести к столкновению ядерных держав.