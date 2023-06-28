Немецкий телеканал прервал пресс-конференцию Бербок обращением Путина

Перед самым неожиданным включением из Москвы главы МИД ФРГ и ЮАР обсуждали ситуацию в РФ.

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Немецкий телеканал Phoenix внезапно прервал трансляцию пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок и ее южноафриканской коллеги Наледи Пандор записью обращения президента РФ Владимира Путина к силовым ведомствам, которое состоялось во вторник. Запись онлайн-трансляции размещена на YouTube.

Глава МИД Германии вместе с южноафриканской коллегой общалась с журналистами в Претории, где она находится с визитом. Ранее сообщалось, что президент ЮАР отказал Бербок во встрече из-за ее неопытности и позиции по отношению к России.

Перед самым неожиданным включением из Москвы главы МИД обсуждали ситуацию в РФ. Наледи Пандор сказала, что события вокруг ЧВК «Вагнер» никак не скажутся на отношениях ЮАР и России. Глава МИД ЮАР сказала также, что ее страна выступает за скорейшее урегулирование на Украине через переговоры Москвы и Киева.

Затем пресс-конференция сменилась на кадры обращения Путина без перевода на немецкий. После этого трансляция оборвалась.

Ранее президент РФ в ходе обращения к сотрудникам силовых структур заявил, что российские военные в трудный час встали на пути смуты. По словам главы государства, армия и народ не приняли сторону мятежников. Путин поблагодарил ВС РФ, правоохранителей и спецслужбы за отвагу.