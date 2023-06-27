Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Крыму

По словам главы региона, ж/д пути получили повреждения в Кировском районе полуострова.

© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress

Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Причину произошедшего он не назвал. По словам Аксенова, пострадавших нет, ремонт дороги займет от четырех до восьми часов.

В начале июня в Кировском районе Крыма уже было подобное ЧП. Тогда из-за повреждения путей приостановили движение поездов.