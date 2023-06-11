В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения полотна

По словам главы Крыма Аксенова, устранение проблемы ориентировочно займет от трех до четырех часов.

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В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Сергей Аксенов отметил, что лично держит ситуацию на контроле. Он также сообщил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

Ранее рядом с Симферополем сошли с рельсов вагоны с зерном. Движение было приостановлено, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.