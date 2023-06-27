Корабли ТОФ отразили «ракетную атаку» и вошли в южную часть Филиппинского моря

Огнем артиллерийских установок корветов «Совершенный» и «Громкий» был подавлен «вражеский» корабль.

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Громкий» вошел в южную часть Филиппинского моря при выполнении дальнего перехода. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

На переходе морем экипажи кораблей провели совместное учение, отразив ракетную атаку условного противника. Уничтожены все воздушные цели. Огнем артиллерийских установок корветов подавлен «вражеский» корабль.

В МО РФ отметили, что маневры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в рамках укрепления партнерства продолжаются.

Напомним, недавно в Японском море новейший корвет «Резкий» прошел последний этап ходовых испытаний. Он ударил по цели противокорабельным комплексом «Уран».

Противокорабельный комплекс «Уран» компактен и универсален, полная загрузка пусковой установки занимает 30 минут, а время развертывания - 3. Его малогабаритные ракеты Х-35 способны уничтожить любую надводную цель со скоростью до 100 километров в час.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.