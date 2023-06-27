По мнению политолога Дмитрия Солонникова, споры вокруг поддержки Киева в Евросоюзе будут нарастать, но не приведут к политическому расколу.

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Не все в Европе поддерживают стремление коллективного Запада продолжать накачивать Украину современным оружием и вести санкционное противостояние с Москвой. Об этом «Звезде» рассказал политолог Дмитрий Солонников. С его слов, почти в каждой стране на континенте сегодня представлены альтернативные точки зрения, но не у всех есть шанс и возможность заявлять свою позицию громко и быть услышанными.

«В Европе есть разные силы, которые по-разному оценивают ситуацию. В Германии, согласно опросам, вторая по популярности партия выступает за прекращение конфликта. В Великобритании петиция с требованием прекратить санкции против России набрала необходимое количество голосов. Силы в ЕС, которые выступают против милитаристской политики, практически везде, но это контрэлиты, не находящиеся у власти», - объяснил политолог Солонников.

Исключение составляет Венгрия, где сторонники мира и собственных национальных интересов находятся у власти, уточнил Сенников. И диалог Будапешта с другими членами Евросоюза продолжается. В любом случае, вопрос Украины не расколет ЕС в ближайшей перспективе, уверен эксперт.

Ранее стало известно, что Россия в ответ на 11 пакет европейских санкций приняла комплекс ответных мер. Москва расширила список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Теперь это не смогут сделать представители евроинститутов и стран - членов ЕС, которые оказывали помощь киевскому режиму, занимались обучением боевиков и вводили санкции против России.