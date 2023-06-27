Армейская и штурмовая авиация нанесли удары по скоплениям живой силы националистов в районах Работино, Малая Токмачка, Левадное.

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Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали склад с боеприпасами украинских националистов на Запорожском направлении, сообщил «Звезде» руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии подбили пикап с боевиками.

Ликвидирован минометный расчет противника в районе Сторожевого и полевой склад боеприпасов в районе Орехова.

Армейская и штурмовая авиация нанесли удары по скоплениям живой силы националистов в районах Работино, Малая Токмачка, Левадное.

Воздушная разведка выявила намерения националистов провести скрытую перегруппировку на южнодонецком направлении. После этого артиллеристы отработали по местам скопления боевиков в районах совхоза «Октябрь», Новомайорского, Шевченко, Пречистовки и Шахтерска.

Ранее сообщалось, что пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских националистов уничтожены ударами Су-34 группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.