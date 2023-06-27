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Су-34 уничтожили три пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении

Владимир Рубанов
05:34 27.06.2023
Еще один опорный пункт был поражен ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» около Червоной Дибровы.
Су-34 уничтожили три пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских националистов уничтожены ударами фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Еще один опорный пункт украинских боевиков был поражен ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» около Червоной Дибровы.

Российские артиллеристы нанесли удары по подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад в районе Серебрянского лесничества и Торского участка.

Больше десяти районов, в которых были сосредоточены живая сила и огневые средства украинских боевиков, подверглись ракетным ударам штурмовой и армейской авиации ВКС России.

Ранее «Звезда» рассказывала, как украинские боевики при отступлении бросили десять единиц техники западного производства под поселком Новодонецкое. Россияне изучают трофейную технику, но эвакуировать ее непросто.

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