Бойцы ВС РФ в зоне спецоперации разобрали и изучили трофейную западную технику

По мнению российский бойцов, западная техника в условиях спецоперации крайне ненадежна, а ее технические возможности во многом уступают отечественным образцам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Десять единиц техники западного производства бросили украинские боевики, спасаясь от натиска наших штурмовиков и артиллерии под поселком Новодонецкое. Колонна украинских националистов на натовской бронетехнике шла в контрнаступление. Развернуться в боевой порядок не успели. Машины подорвались на минах и были уничтожены нашей артиллерией. Боевики разбежались, но бежать им было некуда. Разгром под поселком Новодонецкое. В стрелковый бой с противником вступили штурмовики Восточного военного округа.

«Экипаж выбежал и как большинство экипажей противника дали деру. Я так понял, они не готовы были к наступлению, к тому что там будет происходить и 300 человек в данной роте побежали в итоге», - рассказал стрелок-штурмовик с позывным «Лаврик».

Добровольцы из Владивостока осматривают американский армейский, а теперь уже трофейный вездеход «Ошкош». На технике нет значительных повреждений, подрыв колеса на мине. По словам военных, заменить аккумулятор, колесо и можно использовать по боевому назначению.

Всего, под Новодонецким националисты бросили десятки единиц западной техники. Но эвакуация каждого экземпляра дается не просто. Националисты препятствуют всеми способами. Задействуют артиллерию и ударные квадрокоптеры. Тревога понятна, эти машины совсем недавно приняты американцами на вооружение, стоимость без малого полмиллиона долларов. Каждый трофейный экземпляр будет досконально и всесторонне изучен нашими специалистами. Морпехи Тихоокеанского флота уже ознакомились и под капот заглянули. Вердикт для украинских боевиков и их кураторов неутешителен.

«За крайние 20 дней изучения всей натовской техники я понимаю, что странам альянса не вариант с нами биться. На каждой единице электрооборудование, получив осколочное машина перестает запускаться. На всех британских стоит пневмоподвеска. Где-то пневмоподушки зацепили осколком, она уже не может ехать», - объяснил, Герой России, командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Плюс нежелание воевать насильно мобилизованных украинцев. Бывший командир отделения механизированной бригады ВСУ рассказал, что на передовую его забрали прямо из больницы.

«Бросают таких только, кто не может откупиться. Так что ребята убегайте, но в военкомат не ходите. А если уж попали, то сразу переходите на сторону ВС РФ», - призывал сдавшийся военнослужащий ВСУ по имени Николай.

Ранее российские военнослужащие показали на видео уничтоженные бронеавтомобили иностранного производства «Брэдли» украинских боевиков в зоне спецоперации. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военные инженеры установили минное поле на пути техники неприятеля. Украинские боевики попытались перейти в наступление на передний край обороны подразделений ВС РФ, однако грамотное подготовленное минное поле сорвало попытку противника. В результате две бронемашины неприятеля были уничтожены.