Бойцов Западной группировки войск наградили за защиту границы России от украинских террористов

Награжденные рассказали о том, как развивался бой.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы подразделений Западной группировки войск получили боевые награды за защиту госграницы и гражданского населения от террористической атаки киевского режима. Боевые ордена и медали за мужество, отвагу и героизм им вручили прямо на позициях подразделений.

Командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин награжден орденом Мужества согласно Указу Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Никитин рассказал, как развивался бой. Сначала противник провел артиллерийскую подготовку, нанес удары реактивными системами залпового огня. Затем наши услышали шум тяжелой техники в районе границы, по реке Северский Донец.

«Поднял в небо БПЛА для ведения разведки, была обнаружена боевая машина разграждения, диверсионно-разведывательная группа противника. Применил огневое поражение артиллерией. Во взаимодействии с подразделениями спецназа и соседа справа нанесли огневое поражение», - рассказал Александр Никитин.

Атаку противника отбили. Позже обнаружили еще одну ДРГ - до 40 человек, и мотопехотную роту, которая поддерживала танковую роту, рассказал Никитин. Огнем артиллерии и противотанковых средств ее разбили.

«Противник не прошел нашу Государственную границу. Все попытки были отбиты. Судя по тому, как сегодня все происходило, у них не сфотографироваться было дело, а именно захватить. Попытка была - попытка пресечена. Осмысливаю все свои действия, самое главное - что я сберег пацанов и не допустил потерь в своем батальоне. Бойцы проявили себя, каждый достоин награды. Ни один не дрогнул», - сказал Никитин.

Командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков поблагодарил военнослужащих подразделений группировки войск «Запад» за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее Минобороны России опубликовало подробную хронологию украинского теракта с попыткой прорыва госграницы.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.