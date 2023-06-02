Армия Армия Армия

Бойцов Западной группировки войск наградили за защиту границы России от украинских террористов

07:48 02.06.2023
Награжденные рассказали о том, как развивался бой.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

Бойцы подразделений Западной группировки войск получили боевые награды за защиту госграницы и гражданского населения от террористической атаки киевского режима. Боевые ордена и медали за мужество, отвагу и героизм им вручили прямо на позициях подразделений.

Командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин награжден орденом Мужества согласно Указу Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Никитин рассказал, как развивался бой. Сначала противник провел артиллерийскую подготовку, нанес удары реактивными системами залпового огня. Затем наши услышали шум тяжелой техники в районе границы, по реке Северский Донец.

«Поднял в небо БПЛА для ведения разведки, была обнаружена боевая машина разграждения, диверсионно-разведывательная группа противника. Применил огневое поражение артиллерией. Во взаимодействии с подразделениями спецназа и соседа справа нанесли огневое поражение», - рассказал Александр Никитин.

Атаку противника отбили. Позже обнаружили еще одну ДРГ - до 40 человек, и мотопехотную роту, которая поддерживала танковую роту, рассказал Никитин. Огнем артиллерии и противотанковых средств ее разбили.

«Противник не прошел нашу Государственную границу. Все попытки были отбиты. Судя по тому, как сегодня все происходило, у них не сфотографироваться было дело, а именно захватить. Попытка была - попытка пресечена. Осмысливаю все свои действия, самое главное - что я сберег пацанов и не допустил потерь в своем батальоне. Бойцы проявили себя, каждый достоин награды. Ни один не дрогнул», - сказал Никитин.

Командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков поблагодарил военнослужащих подразделений группировки войск «Запад» за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее Минобороны России опубликовало подробную хронологию украинского теракта с попыткой прорыва госграницы.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.