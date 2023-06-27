Россельхознадзор оценил риски распространения сибирской язвы после ЧС на Каховской ГЭС

По данным службы, в Херсонской области не проводилась должным образом вакцинация животных против этого заболевания.

© Фото: Michael Bihlmayer, www.imago-images.de, GlobalLookPress

Россельхознадзор проинформировал министерство сельского хозяйства и правительство Херсонской области о том, какая ситуация складывается в регионе вокруг возможного распространения сибирской язвы после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель службы Сергей Данкверт.

По его словам, в Херсонской области не проводилась должным образом вакцинация животных против этого заболевания. Всего в регионе есть два могильника с сибирской язвой. Один из них находится в Алешкинском районе, другой - в Голопристанском. Оба эти района ранее попали под затопление.

Россельхознадзор подготовил перечень мероприятий по снижению экологических последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС, добавил Данкверт. Его проект направлен в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

По последним данным, в результате разрушения плотины Каховской ГЭС погибло 48 человек. В настоящее время вода ушла из почти 13 тысяч домов, которые были подтоплены.