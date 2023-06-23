ТАСС: вода ушла из почти 13 тысяч домов, которые были затоплены после прорыва Каховской ГЭС

По словам представителя экстренных служб, от воды освободилось более половины затопленных домов.

© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Из почти 13 тысяч домов, которые пострадали после прорыва Каховской ГЭС, ушла вода. Об этом сообщили в экстренных службах.

Как передает ТАСС, от воды освободилось более половины от общего числа затопленных жилых домов.

«Также вода ушла из 87 административных и социальных объектов», - сообщил собеседник агентства.

Ранее экстренные службы сообщали, что в Херсонской области выросло число жертв наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС до 46.