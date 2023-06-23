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Танкисты ВДВ уничтожили опорный пункт националистов в районе Кременной

07:02 23.06.2023
Сеть опорных пунктов украинских боевиков в лесном массиве был обнаружен расчетами БПЛА ВДВ.
Танкисты ВДВ уничтожили опорный пункт националистов в районе Кременной
© Фото: Минобороны России
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Танкисты из штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожили опорный пункт националистов.

Министерство обороны России показало кадры боевой работы танкистов-десантников танковых экипажей Т-72Б3 одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ на Краснолиманском направлении.

На Краснолиманском направлении в районе Кременной штурмовые отряды ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению противника

Расчеты БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили сеть опорных пунктов украинских боевиков в лесом массиве.

Пытаясь остановить продвижение наших штурмовых подразделений, подразделения украинских националистов засели на позициях.

Координаты противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-72Б3 танкового батальона ВДВ.

Оперативно выдвинувшись в указанный район, экипаж танка запросил координаты укрепления националистов и точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции, уничтожил их, не дав личному составу украинских войск покинуть укрытие и последующими залпами уничтожил убегающею пехоту.

Затем экипаж танка оперативно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны противника, и продолжил уничтожать врага.

Смелые и решительные действия танкистов-десантников и их точный огонь по позициям противника позволил штурмовым отрядам ВДВ без потерь зайти на позиции националистов и осуществить их зачистку, взяв, при этом, большое количество пленных.

Ранее военнослужащие Воздушно-десантных войск при помощи БПЛА навели штурмовиков на вражеский опорный пункт. Десантники уничтожили украинских националистов, не позволив им приблизиться к нашим позициям.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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